La Fiat 500 a été dévoilée au salon de l’automobile de Turin. Pas cher et pratique, il ne mesurait que 2,97 mètres de long et était à l’origine alimenté par un moteur 2 cylindres de 479 cm3, refroidi par air.. La 500 redéfinit le terme «petite voiture» et est considérée comme l’une des premières voitures citadines. 50 ans plus tard, Fiat ramenait la nouvelle génération de la 500 qui ne reviendra sans doute en 2020.