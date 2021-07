4 ingrédients de substitutions utiles en cuisine

Faire la cuisine est une activité qui demande du temps, de la patience et de la créativité. En effet, cuisiner amène parfois à essayer de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs, mais pour ce faire cela doit passer par les bons produits. C’est pourquoi nous vous proposons des ingrédients de substitution utiles à toujours avoir dans votre cuisine.

La farine tout usage

Comme son nom l’indique, la farine tout usage est parfaite pour être utilisée dans tous les types de recettes que vous souhaitez réaliser. Que ce soit pour faire de la pâtisserie ou épaissir une sauce, la farine tout usage est l’ingrédient qu’il vous faut. Non seulement cela vous évitera d’acheter différentes sortes de farines, mais aussi de faire des économies à l’occasion.

Le yogourt grec

Essayer le yogourt grec, c’est adopter un nouvel aliment dont vous ne pourrez plus vous séparer. En plus d’être bon, riche en protéine et en calcium, ce yogourt onctueux est un produit excellent pour la cuisine. En effet, le yogourt grec est considéré comme un caméléon de la cuisine tant il peut être utilisé de différentes façons. Que vous ayez envie d’une trempette, d’une collation ou d’une sauce onctueuse pour vos recettes, ce produit répond à tous les besoins.

Le lait végétal

Si vous avez besoin d’un produit de substitution dans votre cuisine pour remplacer votre lait traditionnel en cas d’oubli, le lait végétal est un excellent compromis. Le lait végétal existe tout d’abord dans une grande variété de produits, vous aurez donc le choix entre le lait de soja, le lait de coco, le lait d’amande ou encore le lait d’avoine et de riz.

Peu importe le type de lait végétal que vous choisirez ou que vous aurez dans votre cuisine, celui-ci pourra faire la différence dans votre recette aussi bien d’un point de vue goût que d’un point de vue nutriments. Effectivement, le lait végétal contient de nombreuses fibres, des vitamines et des protéines qui sont importantes pour la santé. De plus, il est extrêmement facile à digérer, ce qui fait de lui un produit de qualité.

L’huile d’olive

L’huile d’olive est également un produit de substitution intéressant à avoir dans sa cuisine parce qu’en plus d’être naturel, elle est très bonne pour la santé. Elle permet de réduire les risques cardio-vasculaires ainsi que le taux de cholestérol dans le sang. L’huile d’olive est parfaite pour remplacer le beurre dans vos cuissons ou pour faire des vinaigrettes maison.

En conclusion, la farine tout usage, le yogourt grec, le lait végétal et l’huile d’olive sont d’excellents produits de substitution à avoir dans votre cuisine, car en plus d’être pratiques, ils peuvent être utilisés de différentes façons.