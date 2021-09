4 idées de boissons sans sucre ajouté

La saison estivale et ses grandes chaleurs renforcent notre besoin de s’hydrater à longueur de journée et bien que l’eau soit la meilleure solution pour ça, il se peut que vous ayez envie de découvrir de nouvelles saveurs. C’est pourquoi on vous propose quelques idées de boissons sans sucre ajouté.

Le jus de canneberge

La canneberge est un fruit très intéressant à consommer au quotidien puisqu’elle regorge de nutriments et d’antioxydants essentiels pour conserver une bonne santé. En effet, les antioxydants permettent de réduire les inflammations et réduire les risques de certaines maladies.

C’est pourquoi boire du jus de canneberge sans sucre ajouté pourrait une bonne idée pour vous. Non seulement cette boisson est rafraîchissante et goûteuse, mais en boire régulièrement pourrait renforcer naturellement votre système immunitaire.

Le thé glacé maison

Si vous aimez préparer vos propres recettes maison, faire votre propre thé glacé pourrait être une excellente idée. Le thé glacé est très populaire, mais possède également de nombreux avantages.

En plus d’être rafraîchissant le thé glacé est une excellente source d’hydratation. Il permet de se détendre et apporte de nombreux nutriments. De plus, faire votre propre thé glacé vous permettrez d’obtenir une boisson beaucoup moins sucrée que celle obtenue dans les différents commerces.

Une boisson gazeuse personnalisée

Bien que l’on conseille souvent de s’éloigner des boissons gazeuses, car elles contiennent beaucoup trop de sucres et sont néfastes pour la santé, il existe une façon d’obtenir une boisson gazeuse naturelle et excellente autant en saveur que pour votre corps.

En effet, vous pouvez simplement créer votre propre boisson gazeuse en mélangeant du jus pur à 100% ou du jus fraîchement pressé dans de l’eau pétillante. Cette idée vous permettra de profiter pleinement d’une boisson pétillante sans vous sentir coupable puisque celle-ci ne contiendra aucun sucre ajouté. De plus, cela vous permettra de varier les saveurs régulièrement.

Les smoothies

Si vous cherchez une boisson à la fois savoureuse, nourrissante et facile à faire, la meilleure solution est sans aucun doute le smoothie. En effet, le smoothie est une boisson extrêmement populaire qui permet de mélanger les fruits et les légumes très rapidement.

Cela permet d’explorer de nombreuses saveurs tout en bénéficiant des fibres et nutriments importants pour la santé. Les smoothies peuvent être faits avec du yogourt, du lait végétal ou encore du jus d’orange naturellement pressé.

Finalement, le meilleur moyen de consommer des boissons sans sucre ajouté est de vous diriger vers des produits beaucoup plus naturels et de préparer vos propres boissons à la maison. Le jus de canneberge, le thé glacé ainsi que les smoothies sont des bons exemples de boissons à essayer.