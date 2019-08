4 % des gens en Mauricie mélangent alcool et cannabis

Un sondage mené auprès des gens de la Mauricie démontre que 57 % des habitants de la région consomment des boissons alcoolisées une fois par semaine ou plus.

Les Mauriciens sont aussi moins nombreux que le reste du Québec à consommer du vin (33 % vs 40 %), mais ils sont plus nombreux à consommer de la bière (38 % vs 34 %). De plus, 53 % des répondants affirment avoir conduit un véhicule après avoir consommé de l’alcool à l’intérieur des limites permises.

Les habitudes de consommation des Mauriciens en termes d’alcool et de cannabis sont similaires à celles du reste du Québec. C’est 18 % des Mauriciens qui consomment du cannabis. Parmi eux, 23 % (soit 4 % de la population mauricienne) mélangent alcool et cannabis toujours ou souvent, ce qui est semblable à la moyenne québécoise (24 %).

Mentionnons en terminant que ces données sont tirées d’une enquête menée par CROP pour le compte d’Éduc’alcool.