4 conseils pour réduire sa consommation de sucre au quotidien

Le sucre peut être problématique lorsqu’il est surconsommé. C’est pourquoi, nous vous donnons quelques conseils pour vous permettre de réduire votre consommation de sucre au quotidien.

Choisir ses collations

Si vous avez la dent sucrée, il est probable que vous vous laissez tenter par des confiseries plusieurs fois dans la journée. Bien que ce soit agréable pour vos papilles, en consommer trop l’est beaucoup moins pour votre santé. Il serait donc recommandé pour vous de remplacer certains produits pas des aliments plus sains comme les fruits, les noix ou en encore les yogourts.

Notez que le yogourt est une collation idéale. Il existe une grande variété de yogourts sans sucre ajouté, ce qui permet de varier les plaisirs tout en faisant attention à votre consommation de sucre.

Vérifier la liste d’ingrédients

Lorsque vous faites votre épicerie, prendre l’habitude de vérifier l’étiquette où se trouve la liste des ingrédients pourrait vous aider à mieux choisir vos produits. En effet, l’étiquette nutritionnelle est un bon indicateur pour connaître la quantité de sucre que contient un produit.

C’est aussi un bon moyen pour faire la différence entre un aliment qui contient du vrai sucre naturel ou du sucre ajouté. Le sucre existe sous plusieurs dérivés comme le glucose, le fructose, le dextrose, le maltose et le sucrose, qui sont des termes que vous devrez surveiller.

Notez qu’il est possible de remplacer du sucre blanc par du miel et du sirop d’érable. Ce sont des produits naturels qui peuvent vous permettre de favoriser l’achat local.

Éliminer les boissons gazeuses

Une bonne manière pour vous de vous éloigner du sucre, c’est de dire adieu à toutes les boissons gazeuses. Non seulement elles contiennent beaucoup de sucre, mais elles peuvent avoir un impact sur la santé. En consommer trop peut être la cause d’une grande prise de poids et du développement des caries. Sachez aussi que les boissons gazeuses peuvent augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et du diabète.

Faire à manger

Pour pouvoir contrôler quotidiennement la consommation de sucre dans vos repas, il n’existe pas de meilleure solution que de faire la cuisine. En préparant vous-même vos plats, vous aurez la possibilité de réduire le sucre de vos recettes en le remplacement par des aliments beaucoup plus sains, voire essayer des recettes qui n’en contiennent pas du tout beaucoup plus souvent.

Finalement, pour réduire votre consommation de sucre au quotidien, cela demande de modifier quelques-unes de vos habitudes que ce soit en changeant votre liste d’épicerie ou en arrêtant la consommation de certains produits.