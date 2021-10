4 conseils pour redécorer vos murs intérieurs

Vous trouvez qu’il manque quelque chose à votre déco d’intérieur? Malgré l’ajout de quelques meubles luxueux, vous êtes toujours insatisfait du résultat? Cette fois, nous vous conseillons de vous concentrer sur vos murs. S’ils sont suffisamment mis en valeur, ils vont complètement transformer votre intérieur. Dans le présent article, nous vous livrons 4 astuces pour redécorer les murs intérieurs.

La brique murale décorative

Pour apporter un peu d’originalité dans votre intérieur, nous vous recommandons de faire un mur en fausses briques. Les briques murales décoratives présentent de nombreux avantages. D’abord, il s’agit d’une matière tendance qui offre un aspect industriel indémodable.

Ensuite, ce matériau est durable et économique. Sans oublier qu’il est facile à installer et nécessite peu d’entretien. Par ailleurs, quel que soit votre style d’intérieur, vous trouverez facilement le modèle adapté. Car vous pouvez choisir parmi différentes textures et couleurs.

La peinture

Si vous avez un budget limité et que vous avez envie de transformer vos murs, pensez à la peinture. Vous n’aurez même pas à embaucher un peintre professionnel si vous êtes habile. Tout ce que vous aurez à faire c’est d’acheter un pot de peinture de grande qualité et un excellent pinceau ou un rouleau.

Cependant, faites attention au choix de la couleur. Il faut sélectionner la teinte en fonction de la pièce et de la déco. Vous pouvez aussi vous inspirer des tendances. Pour la salle de bains par exemple, vous avez le choix entre le rose poudré et les teintes de bleu: bleu pétrole, bleu canard, bleu sombre ou bleu clair.

Le papier peint

Le papier peint constitue une excellente solution pour décorer vos murs. Vous pourrez choisir parmi différents motifs, couleurs et formes. Par ailleurs, ce type de revêtement est vraiment facile à installer.

Toutefois, son principal inconvénient est qu’il n’est pas durable. En effet, le papier peint ne résiste pas à l’humidité et il peut se décoller avec le temps. Il ne convient donc pas à toutes les pièces.

Les accessoires

Pour embellir vos murs, vous pouvez utiliser divers accessoires tels que les cadres. N’hésitez pas à les multiplier en variant les formes et les dimensions. Si vous avez envie de personnaliser, vous pouvez insérer des photos de famille. Sinon, vous pouvez simplement opter pour des œuvres d’art.

Il y a également les miroirs que vous pouvez disposer à différents endroits de la maison. Si l’emplacement est soigneusement choisi, ces accessoires peuvent décorer, illuminer et agrandir une pièce. Comme avec les cadres et les tableaux, n’hésitez pas à varier les formes géométriques.

Redécorer un mur ne nécessite pas forcément un budget conséquent. Vous pouvez très bien vous en sortir avec quelques dollars et un très bon goût. Si vous avez besoin d’une source d’inspiration, n’hésitez pas à feuilleter les magazines et les catalogues.