4 conseils pour l’entretien de votre carpette

Les tapis ne sont pas seulement des éléments de décoration qui sont posés sur un plancher pour moins le salir et l’endommager, ils sont également un type de plancher. On peut en effet retrouver des planchers faits en tapis à l’intérieur de résidences et d’immeubles commerciaux.

Ce type de plancher nécessite un entretien particulier, puisqu’il est composé de fibres. Voici donc quelques conseils pour nettoyer adéquatement votre carpette ou un plancher fait entièrement en tapis.

Faire appel à un service de nettoyage professionnel

Pour espérer que votre carpette dure le plus longtemps possible, il faut porter une attention particulière aux méthodes de tissage qui la caractérisent. Si vous n’êtes pas absolument certain de savoir comment nettoyer un tapis de manière adéquate, vaut mieux contacter un service de nettoyage professionnel. Des experts en nettoyage sauront vous outiller sur l’entretien à faire une fois que leur travail sera terminé.

Aspirer régulièrement

Il est important d’aspirer fréquemment les tapis pour se débarrasser le plus possible des poussières et des débris restés à la surface. Il existe plusieurs types d’aspirateurs comme l’aspirateur silencieux, l’aspirateur central ou encore l’aspirateur dorsal.

Afin de choisir l’aspirateur parfait qui correspondra à tous vos besoins en matière de nettoyage, il est également recommandé de prendre connaissance de la superficie de votre tapis et de connaître son degré de difficulté de nettoyage.

Parallèlement, une façon efficace d’éviter d’accumuler de la poussière sur un plancher fait en tapis est de mettre près d’une porte d’entrée un autre petit tapis.

Instaurer un horaire de nettoyage

Entre toutes les tâches ménagères que vous avez à effectuer dans votre horaire déjà chargé, il se peut que le nettoyage de tapis ne soit pas la tâche prioritaire à cocher sur votre liste. Il est donc préférable de prédéterminer un moment précis où vous effectuerez l’entretien de votre tapis.

Par exemple, vous pouvez opter pour un nettoyage aux 3 semaines, 1 fois par mois ou encore 4 fois pendant l’année. Votre nettoyage périodique de votre tapis doit bien sûr être cohérent avec les besoins d’entretien de votre tapis pour que celui-ci conserve une belle apparence.

Utiliser de bons produits nettoyants

Comme il existe une panoplie de produits ménagers pour nettoyer votre carpette, il est important de s’adonner à quelques tests sur d’autres objets que votre carpette afin d’éviter de l’endommager. Vous pouvez également vous renseigner sur les caractéristiques des produits avant de les acheter.

Bref, afin de bien entretenir votre carpette, il est souhaitable de faire appel à des experts en nettoyage, de passer l’aspirateur sur votre carpette fréquemment, de planifier un horaire de nettoyage ainsi que de tester des produits ménagers avant de les utiliser sur votre tapis.