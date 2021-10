4 conseils pour bien choisir ses cosmétiques

Le choix de vos produits cosmétiques doit se faire avec grand soin. Une seule erreur pourrait ruiner votre peau et causer de nombreux dégâts irréversibles. Afin de vous aider à sélectionner des produits adaptés à vos besoins, nous vous livrons 4 conseils.

Privilégier les produits bio

Pour prendre soin de vous, il n’y a rien de mieux que des produits cosmétiques bio professionnels qui sont composés d’ingrédients naturels. Ce type de produits ne contenant ni conservateur, ni colorant, ni produit chimique; offre de nombreux avantages pour la peau, pour la santé en général et pour l’environnement. Mais comment savoir si un produit est bio?

D’abord, vous pouvez regarder les labels. Cependant, ce critère peut vous induire en erreur. En effet, étant donné que les labels coûtent cher, certaines entreprises ne peuvent pas se les payer. Il est donc possible que vous tombiez sur des produits bios qui n’ont pas de label.

Pour ne pas se tromper, il est préférable de consulter la liste des ingrédients.

Bien lire la liste des ingrédients

Ne vous contentez pas des indications “sans parabens” et autres. Souvent, le paraben est remplacé par d’autres composants qui sont aussi néfastes que le premier. Pour ne pas vous faire avoir, prenez alors le temps de bien lire la liste des ingrédients afin de déceler si le produit contient des composants toxiques ou allergènes. Lors de la lecture des ingrédients, concentrez-vous sur les 4 ou 5 premiers sur la liste, car ce sont ces derniers qui composent en grande partie le produit.

Opter pour des produits adaptés à sa peau

Dans un premier temps, vous devez déterminer le type de peaux que vous avez. Il existe 3 catégories : les peaux sèches, les peaux grasses et les peaux mixtes. Le choix de vos produits cosmétiques doit ensuite se faire en fonction de la nature de votre peau. Si vous avez la peau sèche, le mieux est de privilégier les produits hydratants. En revanche, si votre peau est grasse, les produits hydratants sont à limiter, car ils favorisent la production de sébum et le développement des acnés et des points noirs. Enfin, les personnes à la peau mixte ont plus de liberté.

Consulter un spécialiste

En plus de la nature de la peau, d’autres éléments doivent être pris en compte comme l’âge et les besoins de la personne. Si vous recherchez un produit en vue de vous débarrasser de vos rides par exemple, il est préférable d’effectuer une consultation médicale et de demander l’avis d’un spécialiste. Ainsi, vous bénéficierez de conseils personnalisés. Le professionnel pourra vous indiquer le produit le plus efficace en fonction de votre situation.

Choisir un produit cosmétique demande du temps et un budget conséquent. En effet, pour protéger votre peau, vous devez éviter les produits bon marché.