4 avril 1929 – Décès de Karl Benz

L’homme qui a obtenu le premier brevet automobile est décédé chez lui à Ladenburg, en Allemagne, à l’âge de 84 ans, des suites d’une inflammation des bronches. Jusqu’à sa mort le 5 mai 1944, son épouse Bertha Benz continua d’habiter la maison.

Les membres de la famille ont résidé dans la maison pendant encore trente ans. La maison Benz a maintenant été désignée comme historique et sert de lieu de réunion scientifique pour une fondation à but non lucratif, la Fondation Gottlieb Daimler et Karl Benz, qui rend hommage à Bertha et à Karl Benz pour leurs rôles dans l’histoire de l’automobile. Un endroit à voir si vous passez par ce petit village.