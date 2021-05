4 astuces pour vérifier la présence de rongeurs à la maison

Les rongeurs aiment se faufiler dans les jardins et les maisons pour se mettre à l’abri, profiter de la chaleur et de la nourriture. Cependant, même s’ils peuvent être très mignons, ils peuvent faire de nombreux dégâts que ce soit d’un point de vue matériel ou médical.

C’est pourquoi on vous donne quelques astuces pour que vous puissiez vérifier la présence des rongeurs dans votre maison.

Faites attention aux signes

Lorsqu’il s’agit des rats et des souris, ces petites bêtes laissent souvent derrière elles de nombreux signaux. Il faut donc faire une inspection complète de la maison pour identifier leur présence.

Les excréments

Les excréments de souris peuvent être le premier signe que vous avez une infestation de rongeurs dans votre maison, car ceux-ci peuvent faire en moyenne de 50 à 80 crottes par jour. Comme les souris bougent et se déplacent beaucoup, vous pourriez en retrouver dans plusieurs endroits de la maison.

Les excréments de souris ont la même forme que des granulés au chocolat et s’ils sont brillants et mous, cela veut dire que l’infestation est active. Une bonne façon de vérifier que l’infestation est en cours, c’est d’enlever les excréments et refaire une inspection le lendemain pour voir s’il y en a à nouveau.

Notez que si vous voyez des tailles différentes d’excréments, c’est un signe que les souris sont en train de se reproduire.

Les bruits

Bien que les souris soient intelligentes et rapides, elles font quand même beaucoup de bruits, ce qui peut être un bon signal d’alarme pour vous. En effet, les souris voyagent beaucoup avant le lever du soleil et après le coucher, vous pouvez donc entendre dans ces périodes-là des craquements et grattements dans les murs de la maison.

Les traces de dents

L’un des facteurs les plus visibles d’une infestation de rongeurs, ce sont les traces de rongements. Comme les souris ne peuvent généralement se fier qu’à leur odorat, elles ont tendance à tout grignoter surtout en ce qui concerne les meubles, les plinthes et le plastique. Elles peuvent également s’en prendre aux différents fils et câbles électriques, ce qui peut être très dangereux et devenir une véritable source d’incendie.

Sachez que les traces de dents des souris peuvent se présenter sous forme de ligne de 1 à 2 mm de distance, ce qui peut être également un bon moyen de vérifier la présence de souris dans votre domicile.

En conclusion, pour vérifier la présence des petits rongeurs dans votre maison, il suffit de faire une inspection complète du bâtiment et de vérifier qu’il n’y ait pas de traces de dents, d’excréments et que vous n’entendez pas des bruits de grattements.