4 astuces pour se débarrasser d’une infection urinaire

L’infection urinaire est une inflammation de la vessie provoquée par des bactéries. Elle affecte le plus souvent la gent féminine et cause des sensations de brûlure, des douleurs dans le bassin et bien d’autres symptômes désagréables.

Vous souffrez de cystite et vous êtes à la recherche d’un traitement pour vous en débarrasser ? Continuez à lire notre article, car nous y livrons 4 conseils et astuces pour vous soigner.

Consulter un médecin

Avant de consulter un médecin, vous pouvez d’abord chercher un traitement naturel contre une infection urinaire. En 2e recours, pour les grosses infections, le médecin pourra vous examiner et établir un diagnostic. Par la suite, il vous prescrira un médicament qui est souvent un antibiotique. Avec ce médicament sous forme de poudre, vous constaterez rapidement une amélioration de votre état et tous les symptômes devraient disparaître au bout de quelques jours.

Boire abondamment

En cas d’infection urinaire, il est également conseillé de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour afin de se débarrasser de la cystite. Ainsi, les germes qui se trouvent au niveau de la vessie sont dilués. Par ailleurs, il est plus facile de les évacuer, car la personne urine davantage.

Attention, à chaque fois que le besoin de vider votre vessie se présente, ne vous retenez surtout pas. Cela ne ferait qu’aggraver la situation.

Consommer du jus de cranberry

Pour ceux qui souhaitent se passer de l’aide d’un médecin, il est toujours possible d’essayer le jus de cranberry. Ce fruit est réputé pour avoir une teneur élevée en proanthocyanidines de type A (polyphénols). Cet élément permet d’empêcher ou au moins de réduire la fixation des bactéries sur les parois de la vessie et sur les voies urinaires. La consommation de cette boisson pourrait donc contribuer à calmer l’inflammation.

Pour un traitement au jus de cranberry, il est recommandé d’ingurgiter 10 cl de cette préparation tous les jours.

Faire un cataplasme

Un cataplasme permet aussi de soulager une infection urinaire.

Pour cela, prenez des poireaux et faites les cuire dans de l’eau bouillante à laquelle vous ajouterez un peu de sel. Ensuite, faites revenir les poireaux dans l’huile d’olive avant de les laisser refroidir. Une fois que c’est prêt, protéger votre ventre en le recouvrant d’un linge et placez les poireaux sur votre bas-ventre pendant quelques minutes. Pendant que vous effectuez le cataplasme, n’oubliez pas de vous couvrir afin de ne pas attraper froid.

En résumé, il existe de multiples remèdes naturels pour guérir une cystite, avant de prendre rendez-vous auprès d’un médecin, vous pouvez par exemple essayer les traitements homéotiques ou faire un cataplasme. Ils sont souvent efficaces et ne nécessite pas de consultation. Néanmoins, si les symptômes persistent, le mieux serait de prendre rendez-vous avec un spécialiste de la santé qui pourra établir un diagnostic précis.