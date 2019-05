3V-1D: Les canons des Aigles se font de nouveau entendre

Les Aigles de Trois-Rivières ont savouré une troisième victoire en quatre sorties, cette fois au compte de 12 à 7, lundi après-midi, pour ainsi gagner leur première série de la saison contre les Capitales de Québec.

Les locaux ont explosé avec 5 points dès la 2e manche. Parker Sniatynski y est allé avec un coup de circuit de trois points, tandis qu’Anthony Hermelyn l’imitait quelques instants plus tard.

Sniatynski s’est démarqué à l’offensive avec une performance de quatre coups sûrs, dont son premier circuit dans les rangs professionnels. Il conclut la série avec une moyenne au bâton de .462 et trois points produits. Raphaël Gladu, de nouveau utilisé comme frappeur de choix, a bien fait avec deux doubles et un simple.

La victoire a été inscrite à la fiche du releveur Garrett Harris. En deux manches et un tiers, il a accordé uniquement un but sur balles aux frappeurs des Capitales. Le partant Brandon Barker avait bien fait, retirant 6 frappeurs au bâton. Il n’a malheureusement pas su franchir la 5e manche (4 manches et 2/3).

Les Aigles disputeront leurs sept prochains matchs sur la route, soit 3 à Sussex County et 4 au New Jersey. Ils seront de retour au Stade de Trois-Rivières le mardi 28 mai, alors que les Miners de Sussex agiront comme visiteurs. Source : https://lesaiglestr.com/