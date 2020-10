37 nouveaux cas confirmés en Mauricie

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptent respectivement 37 et 55 nouveaux cas confirmés dans les dernières 24 heures. Heureusement, aucun nouveau décès n’est à déplorer et le nombre d’hospitalisations est à la baisse avec 21 hospitalisations, dont aucune aux soins intensifs.

Le nombre de cas confirmés en Mauricie/Centre-du-Québec grimpe donc à 3250 depuis le début de pandémie, dont 489 cas actifs.

Les hausses particulières sont notoires à Drummondville ( +35 ) et à Trois-Rivières ( +24 ). Il y a eu deux nouveaux cas confirmés dans la MRC Nicolet-Yamaska, comparativement à un cas dans la MRC de Bécancour.

Du côté des autres régions, on dénote six nouveaux cas à Shawinigan, deux à Louiseville, deux dans la MRC Mékinac/Des Chenaux et aucun à La Tuque.