37 maisons et condos à découvrir à travers la région

Ce sont 37 maisons et condos modèles de Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour qui ouvriront leurs portes aux visiteurs à l’occasion de la Grande tournée des maisons neuves de la Mauricie, qui se tiendra les 15, 16, 22 et 23 février.

De 13h à 16h30, les intéressés pourront découvrir des habitations de styles variés qui représentent bien les nouvelles tendances du marché de la construction neuve, que ce soit en matière d’aménagement ou de décoration, qu’il s’agisse de condo, maison unifamiliale ou jumelée près de tous les services, maison de luxe sans voisin arrière ou condo de luxe au bord de l’eau.

En 20 ans, la Grande tournée des maisons neuves a permis de mettre en vedette près de 60 constructeurs d’habitations neuves et 538 maisons modèles.

Il est possible de planifier sa tournée au grandetournee.com.

Entrepreneurs en vedette cette année