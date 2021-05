36,6 M$ pour rénover et moderniser la salle Thompson

Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Trois-Rivières, annoncent un financement total de 36,6 M$ pour rénover et moderniser la salle J.-Antonio-Thompson.

Les gouvernements provincial et fédéral accorderont une aide financière de 10 M$ chacun, tandis que la contribution financière de la Ville dans le projet s’élève à 16,6 M$.

Les travaux comprendront notamment l’agrandissement du foyer, le remplacement d’une centaine de sièges, le réaménagement des loges et des sièges pour permettre une meilleure vision, l’agrandissement des loges des artistes, l’ajout de salles multifonctionnelles pour les événements spéciaux et la réfection de la toiture, de l’isolation et des installations électriques.

Ce sera aussi l’occasion d’agrandir l’aire d’accueil et la billetterie. En ce sens, la Ville de Trois-Rivières avait acquis le bâtiment adjacent de la salle dans le but d’améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite à la salle, ainsi que l’accueil.

À la suite des travaux, la salle J.-Antonio-Thompson assurera aussi une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

«La salle fait partie du paysage trifluvien depuis 100 ans. Les derniers travaux de mise à niveau se sont faits il y a 30 ans. Avec ces investissements, la salle va retrouver ses lettres de noblesse et on amène la salle J.-Antonio-Thompson dans le 21e siècle. On est heureux de répondre présent», souligne François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et député de Saint-Maurice – Champlain.

«Ces nouvelles installations consolideront le statut de la salle J.-Antonio-Thompson en tant que pôle de diffusion culturelle majeur en Mauricie, poursuit la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. La salle est un bâtiment patrimonial protégé par la Ville de Trois-Rivières. Les travaux prévus lui donneront la solidité qu’il faudra pour traverser le présent siècle.»

Les travaux et l’amélioration des équipements de scène contribueront aussi à accueillir autant des récitals intimes que des superproductions, les demandes en ce qui a trait à l’occupation de la scène étant grandissantes.

La Ville de Trois-Rivières finalise présentement le Programme fonctionnel et technique et lancera bientôt le concours d’architecture pour la réalisation des travaux. Suivra ensuite la rédaction des plans et devis.

Le début des travaux est prévu à l’été 2023. Ceux-ci s’échelonneront jusqu’à l’été 2025.