3,2M$ pour agrandir l’école Sainte-Thérèse

L’école Sainte-Thérèse sera agrandie grâce à un investissement de 3 214 398$ du gouvernement du Québec.

«Les milieux de vie que fréquentent nos enfants ont certainement une incidence sur leur développement, leur estime de soi, leur réussite et leur bonheur. Tout le monde souhaite que les élèves aient le goût de se rendre à leur école, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils réussissent à la hauteur de leur capacité. C’est pourquoi je me réjouis de voir notre gouvernement investir si massivement pour bonifier les infrastructures scolaires, d’autant plus que l’une de nos écoles sera agrandie au bénéfice de toute notre population», souligne Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

L’annonce a été faite dans la foulée de celle des 128 nouveaux projets d’agrandissement et de construction d’écoles qui seront réalisés à travers le Québec.