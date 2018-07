32e tournoi de balle de Saint-Prosper : un weekend sportif et familial

Crédit photo : Archives - Audrey Leblanc

SAINT-PROSPER. Du 1er au 5 août se tiendra le 32e tournoi de balle familial de Saint-Prosper. Quelque 25 équipes se mesureront les unes aux autres lors de cet événement.

C’est le populaire concours de coups de circuit qui donnera le coup d’envoi des festivités, le mercredi. Plus de 50 hommes et une quinzaine de femmes tenteront leur chance. Les premières parties débuteront quant à elles le jeudi soir.

«La particularité du tournoi, c’est que les équipes participantes doivent être composées de gens de la place ou qui sont originaires de Saint-Prosper. On voit souvent des familles dont les parents habitent ici et les enfants sont maintenant à l’extérieur. Pour ces familles, c’est une belle occasion de se réunir et de s’amuser ensemble», mentionne la conseillère municipale France Bédard.

Le tournoi de balle de Saint-Prosper, c’est aussi des spectacles et des activités pour toute la famille. Du maquillage et des spectacles pour enfants sont à l’horaire le samedi et le dimanche. Pour les adultes, un chansonnier et un groupe de Sainte-Geneviève-de-Batiscan offriront une prestation au cours du weekend. Sans oublier le traditionnel dîner hot-dog du dimanche qui est de retour cette année.