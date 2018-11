31 octobre 1957 – Toyota arrive aux États-Unis

Toyota a commencé sa croisade pour conquérir le marché américain de l’automobile en ce jour de 1957, en établissant son siège social américain dans un ancien concessionnaire Rambler à Hollywood, en Californie. Les dirigeants estiment que leur Toyopet, (nom du modèle) également connue sous le nom de Toyota Crown, constituera le premier choix pour une deuxième voiture des familles américaines. Les ventes ont commencé en 1958 et ils ont rapidement découvert que leur petit véhicule sous-motorisé n’était pas un succès. Ne vendant que 286 de ces voitures et un Land Cruiser, Toyota n’a pas tardé à réévaluer son approche du marché américain. Lorsque la Toyopet fut arrêtée aux États-Unis en 1961, le Land Cruiser transporta Toyota jusqu’en 1965, année où elle introduisit la Corona qui devint rapidement un succès. Entretemps en 1964, l’entreprise CMI (Canadian Motor Industries Ltd.) annonce la venue de la marque Toyota (ainsi qu’Isuzu) en sol canadien. En 1965, première année de commercialisation des véhicules Toyota au Canada, 755 véhicules de la division seront vendus chez nous. Depuis ce temps, Toyota Canada a écoulé plus 4,6 millions de véhicules au Canada.

En juillet 1967, Toyota était la troisième marque d’importation la plus vendue en Amérique. En 1968, la Corolla connaît un grand succès, poussant la société au premier rang des importateurs en 1975, surpassant Volkswagen. La Corolla est depuis devenue la berline de tourisme la plus vendue de tous les temps, avec plus de 30 millions de ventes depuis son introduction. En 1986, Toyota est devenu le premier constructeur automobile importateur à vendre plus d’un million de véhicules en une seule année. Toyota a également commencé à fabriquer des véhicules en Amérique cette année-là; La première Toyota construite aux États-Unis était une Corolla FX16 blanche sortie de la chaîne de montage le 7 octobre 1986.