31 mars 1932 – Ford présente son premier V8

C’est en ce jour en 1932 qu’Henry Ford a présenté au public le premier V8 «Flathead» de Ford , un geste osé à l’époque alors que l’Amérique du Nord était en pleine dépression. Ford n’est pas le premier à avoir commercialisé un moteur V8, mais il est le premier à l’avoir fait à grande échelle dans un modèle abordable. La tête plate compacte, équipée d’un carburateur, présentait une cylindrée de 221 pouces cubes et une puissance de 65 chevaux. En 1935, des ajustements mineurs portèrent la puissance à 85 chevaux.

Le moteur V8 a été breveté pour la première fois en 1902 par l’industriel français Léon Levasseur, qui équipait son moteur à injection d’essence de 24 chevaux pour les bateaux de course et les premiers avions. Le V8 se retrouva bientôt dans les automobiles, notamment les automobiles Rolls-Royce en 1905 et 1906. En 1907, Hewitt Motor Company devint le premier constructeur américain à équiper un véhicule de production d’un V8. Cadillac a été la première entreprise à produire en série une automobile avec un V8, en vendant plus de 13 000 en 1914, sa première année de production. Mais le moteur V8 est resté hors de la portée de la plupart des consommateurs, car son coût de production était élevé. Tout cela a changé en ce jour de 1932, lorsque Henry Ford a présenté aux masses son V8 abordable. Très polyvalent et facilement modifiable, le V8 à tête plate est devenu le moteur préféré des amateurs de «hot-Rod».