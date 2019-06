31 mai 1973 – Audi introduit la Fox

En Europe, la voiture a été commercialisée sous le nom de Audi ’80’. Elle partageait sa plate-forme avec la Volkswagen Passat de 1973 à 1986 et était disponible sous forme de berline et6 familiale. Les modèles coupé et décapotable ne sont pas considérés comme des membres de la gamme mais partagent la même plate-forme et de nombreuses pièces. Chez nous il y a eu des Volkswagen Fox sous différentes formes dont la familiale deux portes. C’est en quelque sorte l’ancêtre de la berline A4.