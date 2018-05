30e anniversaire: les Artisans de la paix s’offrent un cadeau

ÉCONOMIE. Les Artisans bénévoles de la Paix de la Mauricie sont conscients que la demande est grandissante et ils ont les mains liées. Bonne nouvelle cependant, car le gouvernement du Québec est venu leur accorder une aide de 99 000$ afin de pouvoir aller de l’avant dans l’achat du bâtiment adjacent.

C’est donc dire que les Artisans bénévoles de la Paix pourront acquérir et rénover le Centre funéraire communautaire, fermé depuis bon nombre d’années, et réaliser leur projet évalué à 300 000$.

«La clientèle a doublé du côté de notre soupe populaire et c’est beaucoup de travail. Chaque midi, on doit défaire le magasin, installer les tables, et refaire le magasin. Dans le nouveau bâtiment, on pourra y installer notre magasin aux puces», commente Robert Proulx, président du conseil d’administration des Artisans bénévoles de la Paix.

«Ce n’était plus convivial de l’autre côté, car on reçoit énormément d’objets, surtout lorsque les gens déménagent. Nous étions rendus à empiler des objets, ce qui est peu intéressant pour un acheteur ou un antiquaire», ajoute Robert Tardif, directeur général des Artisans bénévoles de la Paix.

Les deux hommes étaient sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à l’importance du magasin aux puces.

«Il faut que toute la population vienne acheter chez nous, car nos ventes font partie de nos revenus importants. Les gens ont en tête que notre magasin aux puces est réservé aux gens moins bien nantis. Eh bien non! Il est aussi là pour les gens bien nantis et chaque achat représente une source de financement pour le bon fonctionnement des Artisans.»

99 000$

L’aide financière de 99 000$ vient du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC). L’annonce a été faite par Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

«Depuis 30 ans que les Artisans de la Paix améliorent la qualité de vie de nombreux citoyens. Le projet d’expansion est très important pour l’organsine», a commenté M. Girard.

L’achat du Centre funéraire communautaire devrait se faire à un montant environnant les 200 000$, tandis que les rénovations devraient tourner autour de 100 000$.