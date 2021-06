3000$ au profit des jeunes

Ayant quitté son poste de président de l’Association de tennis de Trois-Rivières (ATTR), Jocelyn Landry ne sera pas resté dans l’ombre du tennis trop longtemps, ayant mis sur pied le mouvement les Amis du tennis junior de Trois-Rivières, avec son frère Jacques Landry.

Les deux frangins ont décidé de lancer une somme 3000$ de leur poche pour faire adhérer les jeunes à la saison de tennis 2021 en tant que membres juniors de l’ATTR, la carte de membre étant d’une valeur de 30$.

« J’avais demandé à la ville que les terrains des parcs Lambert et Martin Bergeron soient gratuits pour les 17 ans et moins. Il y a eu une nouvelle administration qui a changé de décision et a décidé que ça allait coûter 30$ aux jeunes, le même prix que les membres juniors. J’ai ensuite offert que les cents premiers juniors aient une administration gratuite, ce qui a été rejeté aussi. À partir de là, il ne nous restait pas grand-chose à faire que de mettre de l’argent », confie-t-il d’entrée de jeu.

« On a pour mission principale de valoriser et de favoriser la pratique générale du tennis comme sport, mais aussi comme loisir chez les enfants de 11 à 17 ans de Trois-Rivières. On pense que les Amis du tennis junior de Trois-Rivières a aidé dans le fait que la Ville de Trois-Rivières ait pris la décision de libérer l’accès au site de tennis du parc Lambert, de 12h à 17h pour tous les citoyens, pour tous les joueurs de la semaine. »

Monsieur Landry a d’ailleurs tenu à saluer cette décision du Service des loisirs de la ville d’ouvrir les portes du parc Lambert. L’accessibilité aux terrains du parc Martin Bergeron a quant à elle été refusée pour des raisons d’entretien. Étant donné que ce sont des terrains de terre battue, une période d’entretien très rigoureuse est nécessaire après chaque utilisation.

« On veut que les jeunes retrouvent leur terrain et d’autre part, nous entendons aussi appuyer l’adhésion des élèves associés au programme Tennis-Études de l’Académie Les Estacades. On a réussi à payer 26 adhésions, pour 26 jeunes du secteur, en plus de six joueurs qui proviennent du sport-études. On a dépensé quelque 2000$ jusqu’à maintenant avec l’achat d’une quinzaine de raquettes et d’une vingtaine de boîtes de balles de tennis. Il nous reste encore de l’argent pour recruter d’ici la mi-juillet », ajoute-t-il.

« On a aussi trois parrains qui ont décidé de payer l’adhésion d’un jeune, soit Normand Gour, Denis Jacques et André Robitaille. Maintenant, la ville ouvre le terrain ici et on espère que ce sera un premier pas dans la bonne direction. Nous croyons que la pratique du tennis doit être favorisée pour les juniors de la Ville de Trois-Rivières. Pour nous, il importe que tous les sites de tennis puissent être facilement accessibles et gratuits pour les jeunes de la municipalité trifluvienne. »

Tel que mentionné plus haut, Jocelyn Landry a quitté son poste de président de l’ATTR après deux ans de mandats.

« C’était mon bébé! », lance-t-il. « J’y ai travaillé pendant deux ans, pendant 340 jours par année, afin de remettre l’association sur les rails. J’en ai fait beaucoup et c’est pour ça que j’ai décidé de quitter », conclut-il.

Pour toute personne désireuse de faire adhérer un enfant (âgé de 17 ans et moins) à la saison de tennis 2021 (devenant ainsi membre junior de l’ATTR), visitez le https://forms.gle/6UgVUPwEEr6Qsx3M9 et pour toutes informations, contactez le juniorveutjouertennis2021@gmail.com ou lesamisdutennisjunior@gmail.com.