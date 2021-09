300 bourses d’études à l’UQTR

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offre actuellement aux étudiants de l’Université la possibilité de poser leur candidature pour obtenir l’une des 300 bourses d’études.

En plus de récompenser les résultats scolaires, des bourses reconnaissent aussi l’implication sociale, l’excellence sportive ainsi que la détermination d’étudiants qui vivent en situation de handicap ou qui font un retour aux études.

Parmi les nouvelles bourses offertes, mentionnons les deux bourses de soutien Alcoa pour la relève de 3000 $ chacune. L’une s’adresse aux étudiants du 1er cycle en génie alors que la seconde vise à soutenir un étudiant à la maîtrise en sécurité et hygiène industrielles.

« Les lauréats qui recevront leur part des quelque 600 000$ offerts cette année contribueront bientôt, par leurs talents, leurs compétences et expertises, à développer et à transformer notre milieu de vie. Il s’agit là d’un avantage extraordinaire pour nos régions et toute la société », précise Christian Blanchette, recteur de l’Université.

Les étudiants intéressés à poser leur candidature ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour le faire par l’entremise du portail étudiant de l’UQTR ou du Service d’aide aux étudiants (SAE).