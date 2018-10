30 septembre 1955 – Le tristement célèbre accident de James Dean

À 17h45, le 30 septembre 1955, l’acteur James Dean, âgé de 24 ans, est tué à Cholame, en Californie, lorsque la Porsche qu’il conduit heurte une berline Ford Tudor 1950 à une intersection. Le conducteur de l’autre voiture, Donald Turnupseed, étudiant de l’Université polytechnique de Californie, âgé de 23 ans, a fait un choc nerveux, mais il n’était pas blessé; Le passager de Dean, le mécanicien et pilote allemand de Porsche Rolf Wütherich, a été gravement blessé mais a survécu. Au moment de l’accident seul un des films de Dean, «East of Eden», avait été diffusé au grand écran. Rebel Without a Cause et Giant sont arrivée par la suite, James Dean était déjà sur le point de devenir célèbre, l’accident a fait de lui une légende. James Dean adorait les voitures de course et, en fait, sa toute nouvelle cabriolet Porsche Spyder à 7 000 $ était en route pour une course à Salinas, à 90 milles au sud de San Francisco. Il existe plusieurs théories sur les circonstances de l’accident, Certains affirment que le conducteur de la Ford Tudor devait rouler très vite car il avait obtenu une contravention pour excès de vitesse à Bakersfield, à 150 milles du lieu de l’accident, à 15h30 et s’était arrêté à un restaurant pour une boisson gazeuse, ce qui signifiait qu’il avait parcouru une assez longue distance en peu de temps. D’autres blâment le crépuscule et l’éclat du soleil couchant qui auraient empêché Turnupseed de voir la Porsche arriver.

La rumeur dit que la voiture de Dean, surnommée la Little Bastard, était maudite. Après l’accident, la voiture a roulé à l’arrière d’un camion et a écrasé les jambes d’un mécanicien se tenant à proximité. Plus tard, après qu’un vendeur de voitures d’occasion ait vendu ses pièces à des acheteurs dans tout le pays, les incidents étranges se sont multipliés: le moteur, la transmission et les pneus de la voiture ont été transplantés dans des voitures impliquées dans des accidents mortels. Le camion qui transportait les restes de la voiture de Dean vers une fourrière a dérapé sur la route et le conducteur s’est tué. Rolf Wütherich, dont le sentiment de culpabilité après l’accident de voiture n’a jamais diminué, a tenté de se suicider à deux reprises au cours des années 1960 – et en 1967, il a poignardé sa femme avec un couteau de cuisine et s’est finalement tué dans un accident de la route avec facultés affaiblies en 1981. Turnupseed est mort d’un cancer du poumon lui aussi en 1981.