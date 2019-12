30 nouvelles entreprises au centre-ville dans la dernière année

Une trentaine de nouvelles entreprises ont choisi de s’installer au centre-ville de Trois-Rivières dans la dernière année, ce qui a permis de récupérer 50 000 pieds carrés en occupation.

La nouvelle a de quoi réjouir l’équipe d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières: c’est la meilleure année en la matière depuis la mise en place des Programmes d’aide à la création d’emplois au centre-ville, Revitalisation et développement des établissements d’entreprise au centre-ville et Vitalité urbaine.

À lui seul, le Programme d’aide à la création d’emplois du centre-ville, administré par IDÉ, a soutenu 21 entreprises en 2019, pour un total de 41 000$.

«Cela a aussi permis de créer une cinquantaine d’emplois en 2019. On est très heureux de cette situation. Notre programme sera reconduit, tout comme celui-de la Ville. Bien que ça ait été une belle année, il reste encore pas mal de disponibilité de bureaux. On vise le zéro vacance. Avec un taux d’occupation frisant le 100%, on a plus de clients potentiels aussi. Ça devient intéressant pour les bars, les restaurants et les commerces de détails», explique Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

Il fait cependant remarquer qu’il reste encore des locaux libres sur la rue des Forges, entre autres. «Sur la rue Royale, il y a beaucoup de travail à faire, surtout du côté Ouest de la rue des Forges. Il faut aussi mettre des efforts sur les rues Hart et Notre-Dame, quoique cette dernière a connu un revampage intéressant. On y voit des commerces plus prospères», précise-t-il.

«Pour une entreprise, il devient de plus en plus intéressant de s’installer au centre-ville», ajoute M. De Tilly.