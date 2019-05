30 M$ pour rénover le réservoir St-Jean

Des travaux de réfection l’ordre de 30 millions $ seront effectués au réservoir Saint-Jean à compter du printemps 2020.

Ces travaux permettront notamment de mettre à niveau les installations de production et de distribution d’eau potable.

«Cela inclut aussi l’ajustement du traitement, considérant qu’il y a beaucoup de fer à Trois-Rivières Ouest. On fait donc le rafraichissement de ce traitement qui passera du chlore résiduel à la monochloramine. Il faut aussi modifier des puits près de l’aéroport. Ce sera tout changé et plutôt que d’avoir de petits traitements partout, on aura un traitement global. Le réservoir en tant que tel est aussi complètement désuet», explique Ghislain Lachance, directeur général adjoint et directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Les travaux prévoient aussi des ajustements sur les vannes afin de maintenir la pression. C’est qu’en ce moment, la pression est très forte en bas de la côte St-Jean, mais plus faible en haut. Cela permettra de réguler le tout.

«On compte aussi là-dessus pour booster le parc industriel 40-55 où les entreprises doivent se mettre des surpresseurs pour être capables d’avoir la protection incendie», précise M. Lachance.

Les travaux devraient débuter au printemps 2020 et durer environ un an et demi. Les citoyens ne devraient pas subir de désagréments importants pendant les travaux.

Une fois les travaux terminés, le plan directeur lancé en 2008 avec la réfection de l’usine de filtration d’eau sera conclu, un bel accomplissement pour la Ville de Trois-Rivières.

«À la fusion municipale, tous les réservoirs étaient séparés. Aujourd’hui, l’eau de l’usine de filtration dessert tous les secteurs», souligne Ghislain Lachance.

La totalité des travaux avait été estimée à 80 M$ en dollars de 2018. Avec la hausse du coût de la vie, l’ensemble du projet aura coûté 100 M$, en majeure partie financé par la taxe d’accise sur l’essence.