30 juillet 2003 – Volkswagen construit la dernière Beetle

La dernière Beetle «Classique» portant le numéro 21 529 464, a quitté la chaîne de production de l’usine VW de Puebla, au Mexique, et a été expédié au musée de la société Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne.

Introduite sur la route en 1938 sous l’Allemagne nazie, cette voiture simple et bon marché pouvait être produite en série pour le nouveau réseau routier de son pays. Hitler a fait appel à Ferdinand Porsche en 1934 pour le concevoir et le construire. Porsche et son équipe ont pris jusqu’en 1938 pour finaliser le design. L’influence sur le design de Porsche d’autres voitures contemporaines, telles que la Tatra V570 et le travail de Josef Ganz reste controversée.

Avec 21 529 464 exemplaires produits, la Coccinelle est la voiture la plus ancienne et la plus fabriquée d’une plateforme unique jamais construite. Bien que conçue dans les années 1930, la Coccinelle n’a été produite en nombre important qu’à partir de 1945 (la production en série avait été suspendue pendant la Seconde Guerre mondiale) lorsque le modèle a été désigné en interne Volkswagen Type 1 et commercialisé simplement sous le nom Volkswagen (ou “La voiture du peuple”).

Les modèles suivants ont été désignés Volkswagen 1200, 1300, 1500, 1302 ou 1303, les trois premiers indiquant la cylindrée du moteur, les deux derniers étant dérivés du numéro de type. Le modèle est devenu largement connu dans son pays d’origine sous le nom de Käfer (en allemand “scarabée”) et a ensuite été commercialisé en tant que tel en Allemagne et en tant que Volkswagen dans d’autres pays. Par exemple, chez nous, elle était connue sous le nom de Coccinelle. La Beetle d’origine de 25 chevaux a été conçue pour atteindre une vitesse maximale de 100 km / h, ce qui serait une vitesse viable sur l’autobahn en Allemagne. Au fur et à mesure que la vitesse de l’Autobahn augmentait dans les années d’après-guerre, sa puissance passait à 36, puis à 40 ch. Cette configuration a duré jusqu’en 1966 et est devenue le moteur “classique” de Volkswagen.

En 1994, Volkswagen a dévoilé la Concept One, une voiture concept à thème “rétro” ressemblant à la Beetle originale, et en 1998, la “New Beetle”, construite sur la plate-forme de golf contemporaine avec un style rappelant le Type 1 d’origine. le concours «Voiture du siècle» de 1999, destiné à déterminer la voiture la plus influente au monde au 20e siècle, se classait quatrième, après le Ford Model T, le Mini et la Citroën DS.