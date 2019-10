30 foyers, zéro déchet

Réduire considérablement sa production de déchet: c’est le défi que ce sont lancé 30 foyers trifluviens. En cette Semaine québécoise de la réduction des déchets, les participants embarquent dans le projet Accompagnement Zéro déchet pour les huit prochains mois afin d’adopter ces habitudes pour la vie.

En collaboration avec la Démarche des premiers quartiers et grâce au financement du Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières, La Brouette offre des ateliers, des visites et des formations afin d’accompagner des foyers trifluviens vers un mode de vie écoresponsable. Initialement, le projet visait à accompagner 16 foyers, mais devant l’engouement du public, les responsables ont décidé d’élargir l’offre.

L’accompagnement, qui se déroulera sur une période de 8 mois, a commencé en octobre 2019. Les foyers se familiariseront avec le mouvement Zéro déchet et apprendront comment remplacer les principaux objets jetables par des objets réutilisables. Le premier atelier portait sur la réduction des déchets dans la cuisine et le prochain leur donnera de bonnes explications pour adopter le compostage domestique. En décembre, ils découvriront des moyens de célébrer différentes festivités de façon plus écoresponsable.

Il est possible de suivre le cheminement des participants en suivant la page Facebook de La Démarche des premiers quartiers.

Mode de vie Zéro déchet

Le Zéro déchet vise une réduction de la quantité de déchets et de matières recyclables produits. Ce mode de vie se traduit par un changement des habitudes de consommation pour ne plus utiliser et jeter, en intégrant des éléments et des habitudes durables et écologiques au quotidien. Le but n’est pas d’éliminer totalement la poubelle, puisque c’est impossible, mais bien d’apprendre des façons de réduire les matières résiduelles produites, selon les capacités et la situation de chacun.

La Brouette est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer et de promouvoir l’agriculture urbaine et un mode de vie sain et écoresponsable auprès des citoyens, organismes, institutions, entreprises et municipalités de la Mauricie. Il offre des formations et des ateliers sur des sujets variés, en plus de soutien et d’accompagnement en agriculture urbaine et en réduction des déchets.