30 avril 1925 – La compagnie Dodge Brothers est vendue pour un montant record.

Les frères John et Horace Dodge ont fondé leur compagnie éponyme en 1900. Rapidement des contrats importants sont arrivés. Les frères Dodge ont été parmi les premiers partenaires de Ford et construisaient 80% du modèle T. Ils ont ensuite décidé de vendre leurs propres modèles. Mais la fin est arrivée trop rapidement pour ces jeunes entrepreneurs qui sont tous les deux décédés en 1920. Suite à leurs décès, la société commença à voir une baisse de ses ventes. Les veuves des frères contrôlaient l’entreprise et décidaient de vendre.

Un montant record

C’est donc le 30 avril 1925 que la Dodge Brothers, Inc a été vendu à Dillon, Read & Company, une importante banque d’investissement américaine des années 20 aux années 60. Ce n’était pas tant la vente réelle qui suscitait l’intérêt, mais les termes de l’accord. Le constructeur automobile a été vendu 146 millions de dollars (plus de 2 milliards en argent d’aujourd’hui), auxquels s’ajoutent 50 millions de dollars supplémentaires devant être versés à divers organismes de bienfaisance. Les 146 millions de dollars constituaient à eux seuls le plus gros contrat à ce jour pour un constructeur automobile. La banque n’a cependant pas obtenu beaucoup de succès à gérer la compagnie et a contacté Chrysler qui a racheté la marque en 1928.