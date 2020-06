30 ans à la défense de la langue française

Jean Breton a passé plus de 30 ans à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Il a organisé plusieurs activités, en plus d’aider à planifier d’innombrables Fêtes nationales et surtout, préserver et défendre la langue française. Aujourd’hui, l’heure de la retraite a sonné.

Jean Breton a remis ses derniers dossiers à la mi-mai, soit la veille de son 65e anniversaire.

«Je suis fier de ce que j’ai accompli, mais ça fait quand même drôle de quitter de cette façon, lance-t-il en faisant référence à la pandémie de COVID-19. On venait de préparer la Journée internationale de la francophonie et on avait des fêtes de planifier jusqu’à la Fête des Patriotes. On avait commencé à regarder nos Fêtes nationales et notre remise de prix annuelle, mais il a fallu tout annuler. J’ai donc rappelé les fournisseurs, les conférenciers et les locateurs de salle.»

«Un des derniers dossiers sur lesquels j’ai travaillé, c’est celui de l’Open Trois-Rivières. On ne pensait pas que ça prendrait autant d’ampleur et la mairie de Trois-Rivières devait apporter le correctif, mais ça doit être retardé avec la COVID-19. (…) Je ne m’attendais pas à ce que mon implication se termine ainsi. On m’a donné des rapports à terminer, puisque toutes nos activités ne pouvaient plus avoir lieu. Après, c’était l’heure de la retraite.»

Jean Breton a rejoint la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie en 1989 à titre de coordonnateur de la Fête nationale. Ce n’est qu’en 2004 qu’il deviendra agent d’information et animateur, poste qu’il conservera jusqu’à son départ.

«Nous agissions comme appui à tous les comités organisateurs de la Fête nationale de la région. Ça va me manquer ce contact humain, concède-t-il. J’avais du fun à organiser les activités avec les gens, à les aider et à faire valoir nos points et notre langue française. Mes collègues, avec qui j’avais beaucoup de plaisir, vont aussi me manquer. Au fil du temps, nous avons tous mis l’épaule à la roue et on est devenu plus gros, avec un meilleur budget. Je vais m’ennuyer aussi de la centaine de bénévoles et des différents comités avec qui je travaillais.»

L’espoir d’une relève

Jean Breton espère maintenant voir une relève émerger pour poursuivre la lutte pour la défense de la langue française.

«J’aimais aussi le fait de toujours en apprendre sur l’histoire et de toujours en apprendre sur le patrimoine. Depuis sept ans, j’ai aidé des commerçants à franciser leurs publicités, notamment, et à faire changer le Black Friday pour le Vendredi fou. J’ai eu le temps d’aller rencontrer plus gros commerçants et j’espère qu’on pourra aussi faire de même avec les petits commerçants», raconte-t-il.

«On avait d’ailleurs un projet de visiter les centres-villes avec l’Office québécois de la langue française à savoir sous quel angle on pourrait approcher les commerçants, ajoute le nouveau retraité. J’ai toujours œuvré à la défense de ma société et de ma culture, mais surtout à la revaloriser.»

Chose promise, chose due: en 2016, Jean Breton avait promis à son fils de travailler pendant encore quatre ans, soit durant le même laps de temps qu’allaient durer ses études en ingénierie forestière. Papa aura tenu parole.