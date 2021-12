3 types d’entretien pour votre entrée de garage

La façade, qui comprend souvent l’entrée de garage, est la partie de la maison la plus visible. Il est donc important de l’entretenir correctement. En fonction du revêtement que vous avez choisi pour votre entrée de garage, voici 3 types d’entretien que vous pouvez réaliser.

L’application d’un scellant

L’asphalte est un revêtement de premier choix pour une entrée de garage. Non seulement ce matériau est économique, mais il est également durable (10 à 15 ans). Néanmoins, il nécessite un entretien important. En effet, avec le temps et à cause des intempéries, ce revêtement peut se fissurer. Afin d’assurer la protection de l’asphalte et allonger sa durée de vie, il faut appliquer un scellant un an après la pose. Puis, vous devrez refaire cette opération tous les 2 ans.

Pour appliquer un scellant d’asphalte :

Enlever les mauvaises herbes jusqu’à la racine;

Nettoyer en profondeur à l’aide d’un balai et d’un souffleur haute pression;

Appliquer le scellant.

Après la pose, rappelez-vous qu’il ne faut pas circuler sur la surface pendant au moins 48 heures.

Notez que l’application d’un scellant ne se fait pas uniquement sur l’asphalte. Vous pouvez réaliser cette opération sur une entrée de garage en pavé de béton ou en pavé uni.

Le resurfaçage

Avec le temps, votre entrée de garage en asphalte peut nécessiter un resurfaçage. Il s’agit d’une technique qui consiste à recouvrir l’ancien revêtement avec une nouvelle couche d’asphalte. Ainsi, votre entrée de garage retrouvera son aspect lisse et mat. Attention, le resurfaçage n’est pas toujours possible, puisque certaines conditions doivent être remplies :

la fondation granulaire doit être de qualité

la pente de drainage doit être maintenue

le niveau du terrain doit permettre la mise en place d’une autre couche d’asphalte

Pour réaliser le resurfaçage, il faut passer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut bien nettoyer la surface en se débarrassant des herbes et en passant un coup de nettoyeur haute pression. Ensuite, il faut appliquer une couche de bitume avant d’installer la nouvelle couche d’asphalte. Pour finir, il faut réaliser la compaction à l’aide d’une plaque de compaction et d’un rouleau compresseur.

Le nettoyage en profondeur

Si vous avez une entrée de garage en béton, vous devez bien l’entretenir pour assurer sa durabilité. Toutefois, si le revêtement ne présente aucune fissure, vous n’avez pas besoin d’appliquer un scellant. Tout ce que vous devez faire, c’est effectuer un nettoyage en profondeur. Pour cela, vous pouvez vous servir d’un appareil d’arrosage à pression qui permet d’enlever la poussière et les résidus qui recouvrent la surface.

Par la suite, si vous constatez des taches d’huile ou autres, vous pouvez vous en débarrasser en vous servant de quelques produits tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et le savon de Marseille.

Faites appel à des professionnels

Il n’est pas toujours facile d’entretenir son entrée de garage. Si vous souhaitez profiter d’un rendu impeccable, nous vous conseillons de faire appel à des professionnels. Le coût de la main-d’œuvre risque d’être un peu élevé, mais cela en vaut la peine.