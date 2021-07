3 substituts à la chirurgie pour des implants dentaires

Jusqu’à présent, l’implant dentaire est le meilleur moyen de remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Mais malgré son efficacité, elle reste une technique invasive et risquée. Heureusement, il existe d’autres façons de résoudre les problèmes d’édentation. Zoom sur les avantages et les inconvénients de chaque option.

La prothèse dentaire partielle

La prothèse dentaire partielle est une alternative intéressante à l’implant dentaire dans certaines situations. On distingue deux types: le modèle en métal et le modèle en acrylique.

La prothèse en métal est constituée d’un mélange de cobalt et de chrome; et elle est réputée pour être légère, facile d’entretien, solide et peu gênante. En revanche, elle est plus coûteuse et parfois peu esthétique, puisque les crochets peuvent être apparents.

Quant à la prothèse en acrylique, bien qu’elle soit économique et facile à poser, elle est moins confortable et nécessite un ajustement régulier.

Le prix pour une prothèse dentaire partielle varie d’un cabinet à un autre. Le mieux serait donc de prendre rendez-vous directement auprès de votre dentiste afin d’obtenir une consultation et un devis.

Le bridge

Le bridge ou pont est une prothèse dentaire qui permet de remplacer une ou plusieurs dents. En fonction de votre cas, le dentiste peut proposer l’une des solutions suivantes:

Le bridge collé convient surtout pour le remplacement d’une seule dent. Cette prothèse est avantageuse, car elle qui ne nécessite aucune réduction de volume des dents piliers. Il suffit d’utiliser un ciment sur le bord intérieur des dents voisines pour la fixation.

Le bridge cantilever est plus adapté si les dents saines ne se situent que d’un seul côté de l’espace édenté.

Le bridge sur implant est la meilleure option lorsqu’il n’y a pas de dents pouvant servir de piliers. Le dentiste doit alors procéder à la fixation d’implants à la place des dents piliers avant de fixer le bridge.

La couronne

La couronne dentaire est une prothèse qui permet de remplacer une dent abîmée ou cassée. En plus de protéger la dent des chocs, la couronne permet de se débarrasser des problèmes de mastication et de phonétique.

En général, vous avez le choix entre une couronne métallique et une couronne en céramique. La première est la solution la plus utilisée, non pas parce qu’elle est efficace, mais parce qu’elle est plus abordable. Son principal inconvénient est qu’elle offre un rendu peu esthétique. C’est la raison pour laquelle elle convient mieux pour couvrir les molaires.

En ce qui concerne la seconde option, elle offre un résultat plus harmonieux avec le reste de la denture. Mais cette couronne est fragile donc peu durable.

Choisir le type de prothèse adaptée n’est jamais facile. Afin de ne pas se tromper, il est préférable de consulter un expert.