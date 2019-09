3 septembre 2005 : Présentation de la Bugatti Veyron

Il y a 14 ans, la version de production de la Bugatti Veyron a été présentée au Château Saint Jean, en France. Première voiture de production à dépasser les 400 km/h, la Veyron et son W16 avec 4 turbos pouvait atteindre 407 km/h

La version Super Sport de la Veyron est reconnue par Guinness World Records comme la voiture de production la plus rapide au monde avec une vitesse de pointe de 430,9 km/h. Le roadster Veyron Grand Sport Vitesse est le roadster le plus rapide au monde, atteignant une vitesse de pointe moyenne de 408,84 km / h lors d’un essai effectué le 6 avril 2013. Le concepteur en chef de la Veyron était Hartmut. Warkuss et l’extérieur ont été conçus par Jozef Kabaň de Volkswagen, une grande partie des travaux d’ingénierie étant effectués sous la direction du chef de l’ingénierie Wolfgang Schreiber. La Chiron est le modèle qui a remplacé la Veyron.

