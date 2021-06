3 projets extérieurs pour votre maison à prévoir à l’avance

Bien que l’extérieur de la maison soit fortement exposé au soleil et aux intempéries, on a tendance à le négliger. Pour une fois, nous vous encourageons donc à entretenir cette partie de votre logement en effectuant quelques travaux. Plus précisément, vous devriez vous concentrer sur ces 3 projets extérieurs à prévoir avant l’hiver.

Installer des abris pour l’hiver

Dès à présent, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités pour couvrir vos espaces extérieurs. Afin de répondre à tous les besoins et tous les budgets, de multiples modèles sont vendus sur le marché. Vous trouverez des structures permanentes et temporaires, faites à partir de différents matériaux et disponibles en différentes formes, tailles et couleurs.

Pour commencer, afin de profiter de votre balcon même lorsqu’il neige, vous pouvez utiliser des abris pour balcon d’hiver. Ensuite, pour la terrasse, la cour et le jardin, vous pouvez y monter un auvent stationnaire ou rétractable, un gazebo ou une pergola.

En ce qui concerne la porte principale et celle du garage, il vous suffit de les couvrir avec un abri-vestibule. Cet accessoire est vraiment pratique, puisqu’il permet d’éviter que la neige ne s’accumule devant la porte. Enfin si vous avez une voiture, n’oubliez pas d’acheter un abri d’auto.

Réparer la toiture

Si vous ne voulez pas avoir des problèmes d’infiltration d’eau en plein hiver, vous devriez inspecter votre toiture. Bien que vous puissiez prendre en charge cette tâche, nous vous conseillons de faire appel à un couvreur professionnel.

Ainsi, si l’inspection révèle certaines irrégularités telles qu’une surface qui gondole ou des joints abîmés, le couvreur procédera tout de suite à la réparation. Ce projet peut parfois être coûteux, mais il en vaut vraiment la peine.

Par ailleurs, pensez à réviser l’isolation thermique au niveau du toit. S’il est mal isolé, il peut y avoir une perte thermique allant jusqu’à 30%. En revanche, une bonne isolation vous fera réaliser d’importantes économies sur la facture d’électricité, car vous réduirez l’utilisation du chauffage.

Calfeutrer les fenêtres

Tout comme une toiture bien isolée, des fenêtres calfeutrées permettent de réduire la consommation d’électricité. Le calfeutrage permet aussi d’éviter l’infiltration d’air et d’eau, ainsi que l’infestation des parasites.

Vous pouvez vous occuper des travaux en quelques étapes. D’abord, vous devez retirer les joints qui sont en mauvais état avec un grattoir à joint. Ensuite, nettoyez la surface et laissez sécher. Enfin, il ne vous reste plus qu’à appliquer un joint qui peut être en mousse, en plastique, en caoutchouc ou en métal.

En réalisant tous ces travaux d’extérieur, vous donnerez un coup de jeune à votre maison. Vous rallongerez également la durée de vie du toit, des portes et des fenêtres. Sans oublier que vous bénéficierez d’une maison confortable qui vous tiendra au chaud.