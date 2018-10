3 octobre 1912 – Les frères Duesenberg remportent une première course

En règle générale, boire et conduire ne vont pas de pair, sauf si vous êtes un commanditaire d’une course. C’était le cas en ce 3 octobre 1912, lorsque la course du trophée du ruban bleu Pabst (une bière américaine) a été organisée à Wauwatosa, dans le Wisconsin, à quelques minutes en voiture de Milwaukee, où la société PBR a été créée. Le plus intéressant de cette course est peut-être que c’était la première fois qu’un véhicule équipé d’un moteur Duesenberg remportait une course professionnelle. Après avoir immigré d’Allemagne vers l’Iowa à la fin du 19ème siècle, les frères Duesenberg se passionnent pour la course automobile. Frederick et August ont été associés à Mason Racing Cars, basée dans l’Iowa entre 1906 et 1913. C’est alors qu’ils travaillaient là-bas que les frères ont conçu le moteur adapté au pilote Mortimer Roberts, dans lequel il avait remporté la course de 220 milles.

En 1913, les frères ouvrent leur propre usine de production de voitures de course à St. Paul, dans le Minnesota. Ils n’établissent officiellement la Duesenberg Automobile and Motors Company qu’en 1920. Ils remportent un grand succès en course et en 1926, ils sont approchés par E.L. Cord, ou les automobiles Cord, qui voulaient acheter la société. C’est ce qu’il a fait et il produira les célèbres modèles Duesenberg Model J et SJ. En 1929, les véhicules se vendaient jusqu’à 20 000 dollars, alors qu’une Ford neuve pouvait coûter environ 500 dollars. L’empire de la Corde s’est effondré en 1937, sous le nom de Duesenberg.