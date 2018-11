3 novembre 1900 – Premier Salon de l’auto de New York

Il y a 118 ans se tenait à New York le premier salon automobile important aux États-Unis. L’événement d’une semaine au Madison Square Garden, était organisé par l’Automobile Club of America. 66 exposants ont présenté 31 automobiles ainsi que divers accessoires. Le constructeur automobile James Ward Packard faisait partie des pères de l’automobile présents au “Horseless Carriage Show”. Celui-ci avait déjà terminé sa première voiture l’année précédente et avait présenté trois de ses Packards au public. Outre Packard, le salon a présenté un certain nombre d’autres constructeurs automobiles naissants qui sont devenus des acteurs importants de l’industrie dans les décennies à venir, bien qu’aucune des marques présentes N’ait survécu plus loin que 1980. L’événement comprenait également des compétitions de départ et une rampe spécialement construite pour mesurer la capacité des différentes automobiles à gravir les collines. Les 10 000 spectateurs qui ont passé les portes ont payé 50 ¢ chacun pour assister à l’événement.