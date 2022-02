3 matchs en 3 jours

Les Lions de Trois-Rivières s’apprêtent à recevoir les Growlers de Terre-Neuve et ce ne sera pas de tout repos. Les deux équipes s’offriront un marathon de trois matchs en trois jours.

L’enjeu est important pour les Lions s’ils souhaitent s’emparer du deuxième rang de la Division détenu par Terre-Neuve. Les Growlers présentent un pourcentage de gain à .622, comparativement à .600 pour Trois-Rivières (avec un match en main).

Les Growlers ont perdu leurs deux derniers matchs, mais ils ont tout de même 7 gains au compteur à leurs 10 dernières sorties. Ils ont l’avantage sur toutes les facettes du jeu sur les unités spéciales. Leur avantage numérique (25%) fait mouche une fois sur quatre, comparativement au 20% des Lions. En infériorité numérique, Terre-Neuve est à 85% de succès, contre 76% pour les locaux.

Les joueurs à surveiller sont Zach O’Brien (18 b 28 a en 33 matchs), Gordie Green (35 pts en 39 matchs), Orrin Centazzo (18 b et 15 a en 31 matchs) et Marcus Power (11 b et 30 pts en 30 matchs), sans oublier Ryan Chyzowski (21 pts en 21 matchs) et Jeremy McKenna (20 pts en 20 matchs).

Devant le filet, Keith Petruzzelli et Evan Cormier ont donné des maux têtes aux Lions à quelques reprises cette saison.

La rencontre ce soir s’amorcera à 19h. Le deuxième duel aura lieu demain, samedi, à 15h, tandis que dimanche, la partie est prévue à 16h.