3 mai 1924 – Naissance de Ken Tyrrell

Robert Kenneth “Ken” Tyrrell, fondateur de l’écurie Tyrrell de Formule 1 et pilote britannique de Formule 2, est né ce jour-là en 1924 à East Horsley, dans le Surrey, en Angleterre. En 1952, il commença à piloter une Cooper alimentée en Formule 3 de 500 cm3. En 1958, il passa en Formule 2 dans une Cooper-Climax. Il a réalisé un certain nombre de bons classements et des victoires occasionnelles, mais, réalisant qu’il ne serait jamais un très grand pilote, il a décidé de se concentrer sur la gestion de l’équipe. En 1959, il est sorti du siège du conducteur et a commencé à gérer plusieurs équipes pour John Cooper, qui a donné son nom à des modèles MINI.

Dès 1970, Tyrrell Racing a commencé à construire ses propres voitures. L’équipe a connu son plus grand succès au début des années 1970 en remportant trois championnats de pilotes et un championnat de constructeurs avec le pilote Jackie Stewart. L’équipe a continué à remporter des courses au cours des années 1970 et au début des années 1980, mais n’a jamais retrouvé la gloire des années 70. L’équipe a été achetée par British American Tobacco en 1997 et a terminé sa dernière saison sous le nom de Tyrrell en 1998. Ken Tyrrell est décédé en octobre 2001 après une bataille contre le cancer.