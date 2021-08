3 instruments intéressants à apprendre

Si vous êtes passionnée par la musique et que vous aimeriez pousser votre passion plus loin en apprenant à jouer d’un instrument de musique. Voici d’ailleurs quelques instruments intéressants que vous pourriez apprendre.

Le piano

Un excellent moyen pour vous de développer votre passion pour la musique pourrait être d’opter pour un cours de piano à Montréal. Le piano est un instrument très populaire qui permet de toucher à de nombreux styles musicaux.

Que vous aimiez le classique, le pop, le jazz ou même le blues, le piano vous permettra d’explorer tous les genres que vous affectionnez en plus de vous permettre d’améliorer davantage vos qualités de concentration.

Les cours de piano sont généralement d’une partie théorique et d’une partie pratique dans laquelle vous apprendrez toutes les techniques essentielles pour maîtriser totalement votre instrument et vous laissez aller dans l’improvisation.

Le violon

Le violon est un instrument qui demande beaucoup de rigueur, mais qui est tellement intéressant et enrichissant à apprendre. Le violon est un instrument de musique qui est parfait pour se joindre à plein de styles musicaux et différentes cultures.

Le violon se glisse aussi bien dans le classique que dans le jazz, le folk, le celtique ou encore le métal. C’est d’ailleurs ce qui en fait sa particularité. Des cours de violon vont vous permettre d’apprendre les bons accords, mais également la bonne position à adopter pour le tenir correctement dans vos bras et comment maîtriser la main d’archet.

La batterie

La batterie est aussi un instrument que l’on peut retrouver dans une grande variété de style dont notamment la pop, le rock, le punk ou encore le métal. C’est un instrument important en musique, car c’est celui qui donne la plupart du temps le tempo et le rythme dans une chanson.

Que l’on soit un grand connaisseur de musique ou non, c’est toujours le son de la batterie qui va nous donner envie de secouer de la tête ou de taper des mains. La batterie est un instrument qui demande une certaine capacité physique, car il demande beaucoup d’efforts surtout au niveau des mains et des bras.

Les cours de batterie vont d’ailleurs vous apprendre à maîtriser votre instrument avec les bonnes techniques, mais à aussi bien positionner votre corps et l’utiliser de la bonne façon afin que vous ne risquiez pas de vous faire mal en jouant.

En conclusion, tous les instruments ci-dessus sont intéressants à apprendre et ont tous leurs propres particularités et difficultés. Ils permettent tous de découvrir plusieurs styles musicaux et d’améliorer votre concentration. Peu importe l’instrument de musique que vous choisissez, l’important est de choisir celui qui vous fait vibrer le plus.