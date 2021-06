3 inflammations musculaires les plus fréquentes

Douloureuses, gênantes et parfois incommodantes, personne n’est à l’abri des inflammations musculaires. Atteignant de nombreuses personnes, particulièrement les adultes, il existe plus d’une dizaine d’inflammations musculaires. Parmi elles, la tendinite, la bursite et l’arthrose sont les plus fréquentes.

Les passages qui suivent vous en disent plus sur ces trois inflammations musculaires.

La tendinite

Parmi les pathologies musculaires les plus fréquentes, la tendinite se caractérise par l’inflammation d’un tendon. Attachant les muscles aux os, le tendon se met à gonfler et produit une vive douleur lorsqu’il s’épuise d’un excès d’utilisation.

Il existe de nombreux types de tendinite, dont la tendinite de la coiffe des rotateurs, du tendon rotulien, du long biceps ou encore la tendinite de l’épaule

Nombreuses sont les causes d’une tendinite : le sport, la profession qui requiert des mouvements répétitifs, les microtraumatismes à répétitions du tendon ou encore une mauvaise posture prolongée.

Généralement, la tendinite peut se soigner avec du repos et la prise d’antalgique. Cependant, si la maladie s’aggrave à une négligence, une opération chirurgicale est indispensable.

La bursite

La bursite se manifeste par le gonflement de la bourse. Mais c’est quoi la bourse ? Il s’agit d’une sorte de réservoir contenant du fluide sous la peau. Elle a un rôle de maintenance et de jonction entre les os et les tendons.

À l’instar de la tendinite, la bursite peut à la fois toucher les épaules, les genoux, les coudes et les hanches. Elle résulte de mouvements effectués à répétition au niveau d’une articulation en particulier. Le premier symptôme de la bursite se manifeste par une douleur sur la partie impactée à chaque mouvement.

Un repos accompagné d’une application à la glace soulage la bursite. Il faut toutefois rester prudent. Cette pathologie musculaire se développe facilement et peut impacter les activités quotidiennes.

L’arthrose

L’arthrose complète la liste des trois inflammations musculaires les plus fréquentes. Elle survient suite à la dégradation du cartilage, recouvrant les extrémités des os et des articulations.

Les symptômes de l’arthrose varient en fonction de l’articulation touchée. Mais dans tous les cas, elle se traduit par une douleur et des gênes de mouvements. Si elle n’est pas traitée à temps, la personne atteinte risque de subir une perte progressive de ses mouvements au niveau de la zone impactée.

Les causes exactes de l’arthrose sont encore mal connues. Toutefois, on suspecte certains facteurs de risques, tels que le poids, l’âge, la ménopause chez les femmes …etc. On parle aussi d’arthrose familiale lorsqu’elle touche les genoux, la hanche et la main. L’arthrose des coudes, quant à elle, n’a rien avoir avec la génétique.

Vous savez désormais quelles sont les inflammations musculaires les plus fréquentes. Si vous constatez l’un de ces symptômes cités, ne tardez pas à faire un diagnostic pour savoir de quoi vous souffrez.