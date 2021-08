3 idées d’encas rapides pour les enfants

Offrir une alimentation saine et équilibrée à son enfant peut sembler difficile quand on manque de temps et qu’on court à droite et à gauche toute la journée. C’est pourquoi on vous donne quelques idées d’encas rapides pour que vous puissiez gagner du temps dans votre quotidien tout en offrant à vos enfants les encas dont ils ont besoin.

Les yogourts

Les yogourts sont un plan parfait pour offrir une collation à la fois rapide et santé à vos enfants. Non seulement il existe autant des yogourts à manger que des yogourts à boire pour enfant, mais surtout il en existe une grande variété. Peu importe les préférences de votre enfant, les yogourts existent sous de multiples formes et saveur, ce qui lui permettra de ne pas se lasser sur le long terme.

De plus, il existe des yogourts sans sucre ajouté et même sans lactose. C’est donc une solution idéale pour privilégier une alimentation saine à votre enfant tout en lui procurant du plaisir.

Le fromage

Le fromage aussi peut être une bonne idée pour les collations de vos enfants, car bien que certains sont extrêmement caloriques, ils sont également remplis de protéines et de minéraux qui sont importants pour le corps humain. Le fromage est donc une collation qui permettra à votre enfant d’avoir les nutriments dont il a besoin pour sa santé, mais qui lui permettra de tenir facilement jusqu’au souper.

Notez qu’il existe déjà des portions individuelles que vous pouvez facilement acheter dans les commerces, ce qui peut être un bon moyen de vous faire gagner du temps quotidiennement.

Le pain aux bananes

Si vous cherchez une collation consistante qui fera plaisir à vos enfants, le pain aux bananes est un excellent choix. En effet, le pain aux bananes est une recette facile à faire et dans laquelle vous serez libre de changer quelques produits pour qu’elle devienne la plus santé possible. Par exemple, en évitant d’ajouter du sucre ou en remplaçant le lait par une boisson d’amande ou de soja.

Il faut savoir que le pain aux bananes peut se conserver jusqu’à quatre jours, mais peut également se congeler, c’est pourquoi c’est une bonne piste à explorer. Vous pourrez donc profiter d’une journée plus calme pour en préparer plusieurs à l’avance et les congeler en portion collation. Notez que vous pourriez également songer à vous servir de la même recette pour faire des muffins afin de varier les collations.

En conclusion, les yogourts, le fromage et le pain aux bananes sont des idées d’encas intéressantes à explorer parce qu’en plus d’être rapide pour vous, ces produits sont remplis de nutriments essentiels pour votre enfant.