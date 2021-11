3 façons pour bien nourrir son chat à la maison

Un animal de compagnie. Qui n’en rêve pas ? Vous avez votre chat à la maison et vous êtes confus sur la qualité d’aliments que vous devriez lui donner. Cela est tout à fait normal lorsqu’on accorde un véritable intérêt pour son chat. Toutefois, il n’y a plus aucune raison d’être inquiet ! Dans cet article, nous vous délivrerons les manières les plus efficaces de nourrir votre chat tel un pro.

Diètes vétérinaires, première option suggérée

Les vétérinaires conseillent d’adopter les diètes vétérinaires pour l’alimentation de vos chats. Elles sont spécialement mises par des spécialistes en nutrition animale. Ils sont accessibles dans les boutiques vétérinaires. Ces diètes sont avantageuses du fait qu’elles sont conçues en prenant en considération tous les besoins nutritionnels de vos compagnons y compris leurs différents stades de vie. Vous avez aussi la possibilité de transporter votre animal dans un hôpital vétérinaire à Mercier pour une consultation.

Alimentation à la maison, un des choix à effectuer !

Vous vous occuperez personnellement des aliments que votre chat consommera. Il sera question pour vous de concocter des recettes en adéquation avec les besoins nutritionnels de votre chat. Je vous conseille d’inclure dans vos repas des légumes, des féculents ainsi que de la viande cuite. Vous devez également être très attentifs aux proportions de types d’aliments inclus dans vos menus. Sachant que les chats sont carnivores, vous devez compter pour eux 65 % de viande crue, 10 % de légumes, 25 % de céréales et 10 % de nutriments divers. Vous vous rendez compte que ces types de recommandations sont difficilement applicables et contraignants.

Alimentation mixte, type d’alimentation rassemblant les deux premières !

Cette alimentation est une combinaison des croquettes ainsi que des pâtées. Les croquettes favorisent une nutrition en petites quantités du chat conformément à son court tube digestif. De plus, elles assurent une bonne hygiène dentaire en évitant la formation du tartre ainsi qu’en favorisant la circulation sanguine au niveau des gencives. Les pâtées quant à elles permettent l’hydratation et la prévention des affections urinaires. Vous constatez alors que votre chat disposera de tous les éléments nutritionnels dont il a besoin. Il vous est donc recommandé de nourrir votre chat avec 2/3 de croquettes et 1/3 de pâtées pour la garantie d’une ration alimentaire équilibrée.

Un choix en adéquation avec les habitudes alimentaires de votre chat !

Vous avez certainement remarqué que l’alimentation d’un chat est aussi exigeante que celle d’un être humain. L’avantage avec votre animal de compagnie est que son alimentation est variable en fonction des préférences de tout un chacun. Ainsi, vous pouvez donner à votre chat une alimentation de bonne qualité sous ses formes : l’alimentation maison, les diètes vétérinaires ainsi que l’alimentation mixte.