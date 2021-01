3 conseils pour le toilettage du chat

Même si les chats sont particulièrement préoccupés par leur toilette, il est important de leur apporter certains soins d’hygiène régulièrement. Contrairement à bien des idées reçues, un toilettage régulier est nécessaire pour le bien-être de votre félin domestique.

De plus, un bon toilettage vous permettra de détecter certains problèmes de santé, cutanés ou parasitaires.

Voici donc nos meilleurs conseils pour effectuer le toilettage de votre chat.

1. Le brossage du chat :

Un brossage fréquent est nécessaire, pour tous les types de chats. Il est faux de penser que seuls les chats à poil long doivent être brossés.

Un peigne métallique à dents fines servira pour les chats à poil court. On peut aussi utiliser une brosse en caoutchouc pour chats afin de retirer le poil mort et le sous-poil. Peignez votre chat délicatement, dans le sens du poil et ensuite en sens inverse. Un brossage hebdomadaire fera le plus grand bien à votre félin.

Un brossage quotidien est nécessaire pour les chats à poil long. Cela évite la formation de boules de poils qui pourraient être la cause d’inconfort ou de maladies de peau. Commencez par le peigne de métal, et utilisez vos doigts pour doucement défaire les nœuds, le cas échéant. Une paire de ciseaux sera utile pour couper les nœuds récalcitrants.

2. Le nettoyage des yeux et des oreilles

Un chat en bonne santé aura les oreilles propres, sans résidus ni odeur. Nettoyez ses oreilles à l’aide d’un linge doux et humide. Il existe aussi des solutions nettoyantes, exprès pour le nettoyage des oreilles de chats. Si vous détectez des saletés malodorantes dans les oreilles de minet, vous devriez consulter un vétérinaire.

Nettoyez ses yeux avec un linge doux ou une lingette humide. Les chats à face plate sécrètent des larmes qui laissent des traces dans le poil autour des yeux. Comme pour les oreilles, il existe des solutions pour le nettoyage des yeux.

3. Le brossage des dents

Oui, oui, les dents de chats aussi doivent être brossées ! Si vous avez habitué votre chat à se faire brosser les dents dès son jeune âge, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Dans le cas où votre chat adulte ne serait pas réceptif à un brossage, il existe de la nourriture et des gâteries dentaires qui permettent de réduire la formation de tartre. Des jouets masticatoires aident à déloger les résidus dentaires.

Quoi qu’il en soit, des gencives bien roses sont un des signes d’une bonne santé. Soyez alerte.

Les avantages de toiletter son chat

diminue le risque d’allergie en diminuant la quantité de poils dans votre environnement ;

prévient les mauvaises odeurs et les nœuds ;

diminue la perte abondante de poils ;

contribue à diminuer le vomissement de boules de poils ;

permet de prévenir les maladies de peau ;

et beaucoup plus.

En plus de vous permettre de passer un moment privilégié avec votre matou, le toilettage lui fait du bien.

La perte excessive de poils et la propreté sont des facteurs irritants pour les gardiens de chats. En contrôlant ces irritants, le toilettage du chat permet une cohabitation plus harmonieuse entre humain et félin.