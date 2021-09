2e étape de la Classique : Blais et Pellerin remettent ça

CANOTS. La 2e étape de la Classique de canots 2021 s’est terminée par un copier-coller des quatre premières positions enregistrées lors de la première tranche.

Guillaume Blais et Jimmy Pellerin ont pris une option pour la victoire finale en arrivant les premiers au Parc de l’Île-Melville à Shawinigan dimanche. Ont suivi dans l’ordre Weston Willoughby et Michael Davis; Samuel Frigon et Christophe Marchand; ainsi que Francis Trudel et Pierre Olivier Quesnel.

Les conditions de départ à Saint-Roch-de-Mékinac ont été difficiles alors que la rivière Saint-Maurice était secoué par des vagues de plus de deux pieds. Le départ a d’ailleurs été donné avant même qu’on installe le câble puisque tous les canotiers étaient déjà en place.

Quatre embarcations ont d’ailleurs chavirés quelques minutes après le départ mais les équipes de sécurité sont rapidement intervenus et tous le monde a pu reprendre la course.

Résultats officiels à venir.