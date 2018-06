29,3 M$ investis dans les services éducatifs

ÉDUCATION. Le gouvernement du Québec a confirmé un investissement de 29,3 M$, sur cinq ans, pour mettre en place des mesures qui favoriseront l’égalité des chances pour tous les enfants. Ces mesures ont aussi pour but de faciliter l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance aux enfants issus de milieux défavorisés ou vulnérables.

Le ministre de la Famille, Luc Fortin, était présent au CPE Le coffre à jouets pour en faire l’annonce.

L’investissement en détail:

– 1,5 M$ qui servira à mettre en place des projets pilotes en vue d’offrir des petits déjeuners aux enfants dans les services de garde éducatifs à l’enfance

– 20 M$ pour bonifier la mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde éducatifs à l’enfance pour les enfants ayant d’importants besoins

– 6,4 M$ pour soutenir financièrement des organismes afin qu’ils puissent joindre les parents des enfants qui ne fréquentent pas de services éducatifs, en particulier ceux de milieux défavorisés et ceux issus de l’immigration, et leur offrir un service éducatif adéquat

-1,4 M$ pour renforcer la détection des enfants de 0 à 5 ans vivant en contexte de vulnérabilité ou qui démontrent des difficultés sur le plan de leur développement. À cette fin, le ministère de la Famille conclura notamment une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise en place de mécanismes officiels de collaboration visant la continuité et la fluidité entre le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance et le réseau de la santé et des services sociaux.

«Les 20 M$ injectés pour les gens dans le besoin est important pour qu’eux aussi aient accès nos services. Nous allons leur présenter nos services et faire tomber certaines barrières. Et nous allons également offrir 6,4 M$ au profit des organismes communautaires qui pourront rejoindre ces parents-là et les inciter à rejoindre nos services», a commenté le ministre Fortin.

«Ça va profiter directement aux tout-petits issus de milieux défavorisés, dont certains sont vulnérables, ainsi qu’aux enfants handicapés ou qui ont des besoins particuliers. Le projet pilote des petits déjeuners sera mis en place à Trois-Rivières (dans 15 services de garde) et dans Portneuf. Notre but est ensuite de l’étendre à la grandeur du Québec. Nous allons aussi créer une passerelle vers les services de santé, dans le sens où nos éducatrices auront des formations afin de mieux détecter les besoins de l’enfant pour ensuite les rediriger vers les services recommandés.»

Les investissements d’aujourd’hui s’ajoutent aux 2 M$ annoncés en février dernier par le ministre Fortin dans le but d’éliminer, pour certains parents, les frais liés aux sorties éducatives et culturelles organisées par les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées.

«Ça fait 23 ans que nous sommes associés à des écoles, alors nous sommes honorés de prendre part à un tel projet», a pour sa part confié Marie-Josée Lapratte, directrice des programmes – Est du Canada – Club des petits déjeuners.

«On travaille avec 315 écoles primaires et secondaires alors ça nous a semblé tout naturel de devenir partenaire avec les services de garde du Québec. Les enfants aussi ont besoin de bien déjeuner le matin.»

Cette aide financière s’inscrit dans l’objectif «Favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants» de la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans «Tout pour nos enfants».

Le 26 mars dernier, le ministre Fortin avait annoncé une somme de 95 M$ pour accroître l’accès aux services de garde éducatifs des enfants issus de milieux défavorisés de toutes les régions du Québec.

En effet, les familles prestataires de certains programmes d’aide administrés, notamment par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourront profiter de 5 jours de garde par semaine sans frais dès janvier 2020 au lieu des 2,5 jours dont ils disposent actuellement.