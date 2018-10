29 octobre 1954 – Production de la dernière voiture Hudson

Le dernier véhicule Hudson a quitté la chaîne de montage ce jour-là en 1954 à la suite de la fusion du 1 er mai 1954 avec Nash pour former American Motors. Le nom Hudson vivra encore trois années de production sous le nom de Nash rebadgé, le dernier quittant l’usine le 25 juin 1957. Hudson a été créée le 20 février 1909 par huit hommes d’affaires de Detroit financés par Joseph L. Hudson, un propriétaire de grands magasins. Hudson a établi un record pour la plupart des voitures vendues au cours de la première année complète d’un constructeur automobile, à 4 508 unités, ce qui la place à la 17e place du marché des ventes. Les ventes rapides conduisent à une forte croissance et une nouvelle grande usine ouvre ses portes à cette même date, le 29 octobre 1910. Hudson a connu sa meilleure année de vente en 1929 avec près de 300 000 unités qui place compagnie au 3e rang derrière Ford et Chevrolet.

Jusqu’à la production de la Hudson 1948, toutes les voitures avaient été construites à peu près de la même manière, plaçant une carrosserie sur un cadre. Lorsque Hudson a présenté sa carrosserie «abaissée», le monde a découvert une voiture offrant une meilleure sécurité, un meilleur confort et une meilleure maîtrise. Le plancher du véhicule était entouré par le châssis du véhicule, au lieu de s’appuyer dessus, précurseur des véhicules monocoques actuels. La Hudson Hornet est sans doute le modèle le plus connu de la marque. On l’a vu dans Driving Miss Daisy et le fameux Doc Hudson dans les films animés de la série Cars.