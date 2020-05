VIRUS. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec comptabilise 29 nouveaux cas de COVID-19 dans la région depuis hier, soit 25 cas de plus en Mauricie et 4 nouveaux cas au Centre-du-Québec.

Le CIUSSS-MCQ rapporte que 30 personnes de plus sont guéries de la COVID-19, ce qui porte le total des personnes rétablies à 1029. Trois personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs dans la région.

Portrait régional des cas par MRC:

Total des cas Mauricie et Centre-du-Québec: 1690

Ville de Trois-Rivières: 693 cas (+19)

Ville de Shawinigan: 297 cas (+2)

MRC de Drummond: 262 cas (+3)

MRC de Maskinongé: 245 cas (+4)

MRC de Mékinac: 61 cas

MRC des Chenaux: 59 cas

MRC de Bécancour: 24 cas

MRC d’Arthabaska: 26 cas (+1)

MRC de Nicolet-Yamaska: 22 cas

MRC de l’Érable: 1 cas

Agglomération de La Tuque: 0 cas

Éclosions

Si la situation est stable dans plusieurs CHSLD de la région, on note de nouvelles éclosions au CHSLD Cloutier-du-Rivage (7 nouvelles éclosions chez les résidents et 4 parmi les employés), en plus de 9 nouvelles éclosions de la maladie parmi les employés du CHSLD Saint-Joseph.