29 juin 1932 – Création d’auto-Union

Au début des années 30, la crise sévit en Europe comme en Amérique et les compagnies automobiles traversent des temps difficiles. Le PDG de DKW, Jörgen Skafte Rasmussen a alors l’idée de rassembler 4 marques sous le même chapeau : Audi, DKW, Horch et Wanderer vont fusionner en ce jour il y a 87 ans pour devenir la compagnie auto-union, frappée du symbole des 4 anneaux qui représente un anneau par marque.

L’idée derrière cette union était de regrouper les techniques, les réseaux et usines, mais surtout les hommes et leur savoir-faire. L’Allemagne d’alors était largement dominée par Mercedes qui florissait même durant la dépression et cette union se voulait aussi une réponse pour faire meilleure concurrence à Daimler. La maque auto-union sera reprise par Volkswagen en 1964 qui va lui redonner le nom d’Audi qui fait encore partie de la grande famille Volkswagen aujourd’hui.