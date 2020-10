29 arbres plantés dans trois cours d’écoles

Dans le cadre de son projet Enracinés dans nos milieux de vie, la Fondation Trois-Rivières durable réalisé trois plantations d’arbres dans les cours d’école primaires cet automne.

C’est avec la collaboration des écoles Beau-Soleil et Notre-Dame de Pointe-du-Lac ainsi que l’école Saint-Michel du district des Forges que les 29 arbres ont pu être plantés. Au total, 509 élèves se sont impliqués en respectant les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires nécessaires.

En mai 2021, des ateliers éducatifs portant sur l’importance des arbres, le développement durable et les îlots de chaleur seront offerts aux élèves ayant participé à la plantation.

American Forests et la Fondation Alcoa ont aussi contribué pour soutenir le projet et verdir gratuitement les milieux de vie des écoles et de leur offrir des activités pédagogiques pour les années 2019 à 2021.