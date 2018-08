29 août 1885- Gottlieb Daimler dépose le brevet de la première moto à essence

Même si le premier brevet concernant un « vélocipède à grande vitesse » a été accordé à l’ingénieur Parisien Louis Guillaume Perreaux le 16 mars 1868, cette moto fonctionnait avec un moteur à vapeur. La première moto, est breveté par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, connu sous le nom de Daimler Reitwagen. Cette moto équipée de roues latérales stabilisatrices, donc de quatre roues au total a été conçue dans le but d’en tester le moteur fonctionnant à pétrole. Le Daimler Reitwagen comportait initialement un châssis à poutres en bois, des freins à tambour à l’arrière, pas de freins avant et un moteur monocylindre à quatre temps de 264 cm3 avec une transmission à vitesse unique et aucune suspension. Au cours des prochaines années, il recevra régulièrement des mises à jour de ses différentes parties. Il disposait également de stabilisateurs auxiliaires, similaires aux roues d’entraînement des vélos pour enfants. Le vélo d’origine a été détruit par un incendie en 1903, mais plusieurs répliques existent.

En 1887 Gottlieb Daimler dépose un brevet pour son moteur Daimler à combustion interne à grande vitesse qui marque une étape importante dans le développement des automobiles et des motos. En 1889, une première voiture avec un moteur à combustion interne de 2 cylindres est présentée au kiosque de Panhard et Levassor à l’exposition universelle de Paris. Armand Peugeot, très impressionné par ce moteur, équipe du moteur Daimler sa Peugeot Type 3 et marque le début de l’empire de l’automobile Peugeot. C’est finalement dans un contexte permanent de crises et de féroce compétition entre Daimler et Benz que les deux décident enfin de faire appel à la raison. En juin 1926, les deux constructeurs automobiles les plus puissants de l’époque fusionnèrent pour devenir la société Daimler Benz AG. Ce sont les débuts de Mercedes Benz.